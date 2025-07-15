"Так, ми це обговорювали з Туркі Аль аш-Шейхом. Він, очевидно, зустрівся з Джейком Полом днями, і схоже, хотів би організувати бій між ним і Ентоні Джошуа. Хоча це дійсно сміливий крок, щоб зробити його. Ми з Ентоні не очікували подібної ідеї, й це не те, на чому зосереджені. Однак якщо варіант бою з Джейком буде на столі, то я буду здивований, якщо Джошуа відмовиться. Чому б і ні?

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Наш план – побитися з Тайсоном Ф'юрі в наступному році. Але якщо вдасться по ходу провести бій з Джейком Полом і покласти край всій цій історії – Ей Джей з радістю це зробить", – сказав Хірн для Talksport.

Нагадаємо, нещодавно Джейк Пол переміг за очками колишнього чемпіона світу Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Ентоні Джошуа востаннє виходив на ринг у вересні минулого року, тоді британець програв нокаутом Даніелю Дюбуа.

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