"Це залежить від результатів. Я завжди говорив, що 2026 рік, ймовірно, буде останнім для Джошуа. Але тепер, з огляду на затримку з поверненням, можливо, він протримається до 2027 року. Якщо він програє в наступному поєдинку, то, ймовірно, це буде кінець, адже від нього очікують перемоги в цьому бою.

Тоді, якщо це буде Ф'юрі або Усик чи Дюбуа, хто б це не був, будь-яка поразка змусить його серйозно задуматися про своє становище. Він хоче брати участь у великих боях, але просто хоче бути впевненим, що готовий до цих боїв, коли вони відбудуться", – наводить слова Хірна TalkSPORT.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 21 вересня 2024 року, Ентоні Джошуа програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Раніше повідомлялося, що Джошуа може провести бій проти олімпійського чемпіона 2020 року Тоні Йоки.

