Хірн, який зокрема представляє інтереси екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа, заявив, що український абсолютний чемпіон світу вже має піти на пенсію. Промоутер рішучий у своїй заяві, мовляв, Усику вже немає чого доводити та що вигравати.

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"Що ще йому робити? Йому час йти на пенсію. Він чудово виступив проти Дюбуа. Якщо йому подобається те, що він робить – успіхів йому, хай продовжує. Але що ще залишилося йому зробити? Я просто не можу уявити його поразку.

Усик – беззаперечний боксер номер один у рейтингу pound-for-pound у світі. Він на голову сильніший за всіх інших. Він сенсаційний, геній, великий боєць свого покоління", – цитує Хірна The Ring.

19 липня у Лондоні на Вемблі Усик виграв нокаутом у п’ятому раунді у Даніеля Дюбуа та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону.

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