Український гравець клубу НБА Юта Джаз зізнався в тому, що зараз травмований та не може з цієї причини допомогти національній команді України у матчах відбору до чемпіонату світу 2027 року.

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"На даний момент в мене травма стопи. Проходжу лікування. За станом здоров'я не можу допомогти збірній, як би я цього не хотів. Тому на ці ігри не маю змоги допомагати команді", – цитує Михайлюка Base of Ukrainian sports.

Майбутній сезон-2025/26 має стати для Святослава Михайлюка вже восьмим у заокеанській НБА.

Михайлюк потрапив до списку з п’яти українців, які грають за океаном, що відмовилися від приїзду у розташування збірної України. Окрім Михайлюка, там також присутні Максим Шульга (Бостон Селтікс, НБА), Олексій Лень (екс-Лос-Анджелес Лейкерс, без контракту), Дмитро Скапінцев (Ріп Сіті Ремікс, G-ліга) та Владислав Семерич (Індіан Хіллс, студентська ліга NCAA).

На цьому тижні збірна України з баскетболу проведе перші матчі у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперники – збірні Словаччини та Швейцарії.

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