"Хто стане моїм наступним суперником? Ми хочемо Джозефа Паркера. Френк Воррен може організувати цей бій. Якщо Усик відмовиться давати бій обов'язковому претенденту, то ми з Джозефом будемо битись за повноцінний титул.

Жертва Кличка та Усика оцінив ймовірний бій Олександра з Паркером: "Джозеф як дівчина, на яку не встає"

Яка ймовірність такого розвитку подій? Я не знаю. Ніхто не знає. Проблема в тому, що Усик тримає всіх за яйця. Усі титули в його руках, все залежить від нього. Плани найкращих боксерів дивізіону залежать від Олександра та його рішень.

А щодо мого 50-го бою на рингу... Дружина каже, щоб я залишив цю справу. Але хто слухає своїх дружин?" – сказав Чісора в коментарі IFL TV.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

До слова, у 2020 році від українця перепало і Чісорі, який програв Олександру одноголосним рішенням суддів.

