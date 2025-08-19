"Проблема в тому, що Усик тримає всіх за яйця": Чісора заявив, що його майбутнє залежить від українця
Британський важковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) розповів про свої подальші боксерські плани.
"Хто стане моїм наступним суперником? Ми хочемо Джозефа Паркера. Френк Воррен може організувати цей бій. Якщо Усик відмовиться давати бій обов'язковому претенденту, то ми з Джозефом будемо битись за повноцінний титул.
Яка ймовірність такого розвитку подій? Я не знаю. Ніхто не знає. Проблема в тому, що Усик тримає всіх за яйця. Усі титули в його руках, все залежить від нього. Плани найкращих боксерів дивізіону залежать від Олександра та його рішень.
А щодо мого 50-го бою на рингу... Дружина каже, щоб я залишив цю справу. Але хто слухає своїх дружин?" – сказав Чісора в коментарі IFL TV.
Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.
До слова, у 2020 році від українця перепало і Чісорі, який програв Олександру одноголосним рішенням суддів.