Чемпіонство Флорида дозволило клубу вигравіювати на Кубку Стенлі прізвища 52 хокеїстів команди і представників клубу. Однак серед них не виявилося імені російського тренера Максіма Іванова, повідомляють росЗМІ.

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Іванов у заявці Флориди значиться як тренер з розвитку індивідуальних навичок. Втім, це не дозволило йому потрапити до числа представників клубу, імена яких навічно залишаться в пам'яті на Кубку Стенлі.

Іванова багато хто вважає найуспішнішим російським тренером в історії заокеанської ліги, адже він причетний вже до чотирьох чемпіонських трофеїв. Раніше він відкрито висловлював невдоволення тим, що йому не дозволяють привезти Кубок Стенлі на батьківщину, згідно з традицією НХЛ.

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