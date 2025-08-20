Австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс, чинна чемпіонка світу у приміщеннях та призерка Олімпійських ігор у Токіо та Парижі, зізналася в тому, що українка Ярослава Магучіх її дуже сильно надихає.

"Ярослава – моя улюблена суперниця у секторі. Ми любимо підштовхувати одна одну. Коли вона стрибає 2 метри – це надихає мене.

Тож класно знову повернутися в сектор, пробувати стрибати на 2 метри. І на майбутнє, у Швейцарії ми можемо підштовхувати одна одну ще більше. Коли люди дивляться на нас, вони хочуть бачити вищі стрибки", – цитує Оліслагерс Суспільне Спорт.

Магучіх та Оліслагерс у середу, 20 серпня, зустрінуться у сектору для стрибків на черговому етапі Діамантової ліги, який буде проходити у Лозанні.

