Призерка Парижа-2024 назвала ключовий момент суперництва з Магучіх: "Це надихає"
Нікола Оліслагерс поділилась думками про українку Ярославу Магучіх.
Австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс, чинна чемпіонка світу у приміщеннях та призерка Олімпійських ігор у Токіо та Парижі, зізналася в тому, що українка Ярослава Магучіх її дуже сильно надихає.
Магучіх виступить на етапі Діамантової ліги в Лозанні – за фінал боротиметься ще одна українка
"Ярослава – моя улюблена суперниця у секторі. Ми любимо підштовхувати одна одну. Коли вона стрибає 2 метри – це надихає мене.
Тож класно знову повернутися в сектор, пробувати стрибати на 2 метри. І на майбутнє, у Швейцарії ми можемо підштовхувати одна одну ще більше. Коли люди дивляться на нас, вони хочуть бачити вищі стрибки", – цитує Оліслагерс Суспільне Спорт.
Магучіх та Оліслагерс у середу, 20 серпня, зустрінуться у сектору для стрибків на черговому етапі Діамантової ліги, який буде проходити у Лозанні.
Магучіх зізналась у змінах техніки стрибка напередодні чергового етапу Діамантової ліги