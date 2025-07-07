Бронзова олімпійська призерка Токіо-2020 (потрійний стрибок) у червні несподівано пропустила домашній чемпіонат Європи. Тепер 29-річна Пелетейро розкрила причину – вона з чоловіком Бенджаміном Компаоре очікує на другу дитину! Іспанка перебуває лише на сьомому тижні вагітності, тому пропустить і чемпіонат світу, який у вересні прийматиме Токіо.

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"Це не була запланована дитина. Насправді я була шокована кілька днів. Мені довелося обговорювати це з терапевтом, бо ми не чекали на дитину. Усі ваші короткострокові та середньострокові плани руйнуються, особливо професійні. Знадобилося кілька днів, щоб змиритися з цим. Я спортсменка, але життя важить набагато більше. Не можна сумувати через таку чудову новину, як вагітність", – розповіла Пелетейро.

Для пари це буде друга спільна дитина після донечки Луа, яка народилася в грудні 2022 року. У Бенджаміна Компаоре є ще три доньки від попереднього шлюбу.