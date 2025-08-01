ЧС-2025 зі стрибків у воду, 3-метровий трамплін, чоловіки, фінал

1. Осмар Ольвера (Мексика) – 529,55 бала

2. Юань Цао (Китай) – 522,70 бала

3. Зонгюань Вань (Китай) – 515,55 бала

Середа та Гриценко фінішували у топ-5 на чемпіонаті світу зі стрибків у воду – медаль була близько

Ольвера приїхав до Сингапуру на чемпіонат світу-2025 чинним бронзовим призером змагань та володарем "бронзи" Олімпіади-2024. У обох випадках він поступився "золотом" двом представникам Китаю – Сє Сиї та Зонгюань Ваню.

Історія останніх чемпіонатів світу нічого приємного Осмару не обіцяла — до цього 11 поспіль розіграшів, починаючи з 2007 року, п’ять різних представників Китаю завойовували "золото". Однак, Ольвер китайську гегемонію перервав.

У кваліфікації мексиканець показав другий результат після Ваня (451,90 бала), у півфіналі – програв одразу обом китайцям і посів третє місце (472,50 бала).

У фіналі Осмар Ольвера одразу вийшов на першу позицію, але після третього стрибка першість втратив. Повернув він її собі після п’ятої спроби та втримав до переможного завершення.

Osmar Olvera was flawless all day, even in the sixth round, he didn’t flinch



His reward? A well-earned gold in the 3m Springboard! #Diving #AQUASingapore25 pic.twitter.com/cYyTOOEQci — World Aquatics (@WorldAquatics) August 1, 2025

Українцям не вистачило одного кроку до медалі ЧС-2025 у стрибках із 3-метрового трампліна