Срібний призер Олімпійських ігор 2020 року у важкій вазі Річард Торрес розповів, що Мозему Ітаумі не варто відмовлятися від бою з абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні Олександром Усиком.

"Якби я був Ітаумою, то прийняв би бій (проти Усика) в будь-який день. Якщо я – боєць-важковаговик, то повинен твердо вірити, що я – найкращий у світі, що мене ніхто не переможе", – цитує Торреса Boxing Scene.

26-річний Річард Торрес провів серед профі 13 переможних боїв (11 – нокаутами). 5 квітня цього року у своєму останньому поєдинку американець виграв у італійця Гвідо Віанелло одноголосним суддівським рішенням. Перемога принесла Торресу три пояси – IBF North American, North American Boxing та WBO NABO.

