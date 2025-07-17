Футзальний клуб SkyUp Futsal, який за підсумками сезону-2024/25 виборов бронзові медалі в українській Екстра-лізі, оголосив про припинення співпраці з бомбардиром Шаропіньо та універсалом Романом Бакумом. Про це повідомила клубна пресслужба.

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"Щиро вдячні Шаропіньо за його зусилля та чудові снайперські здібності!", – повідомляється, зокрема, у релізі SkyUp Futsal.

Шаропіньо за півроку виступів за київську команду забив 30 голів та зробив 11 асистів. Його показник результативності є у клубній історії SkyUp Futsal четвертим.

Бакум захищав кольори SkyUp Futsal з вересня 2021 року. Роман провів за команду 92 матчі, забив 39 голів.

Як відомо, по завершенні сезону-2024/25 київські клуби SkyUp Futsal та Аврора оголосили про об’єднання заради успішного виступу у Лізі чемпіонів.

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