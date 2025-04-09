Марта Костюк виконала один з найяскравіших ударів у жіночому тенісі за весь березень.

Українка потрапила до сімки номінанаток у голосуванні WTA за найкращий удар місяця.

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Костюк у 1/16 фіналу хардового "тисячника" у Маямі ефектно завершила побиття росіянки Анни Блінкової (6:2, 6:1). Фінальний ейс Марта виконала знущальною м'якенькою подачею з руки, на яку представниця країни-терориста не встигла.

Є можливість безпосередньо підтримати українку в голосуванні. Для цього треба в коментарях під публікацією залишити літеру D, за якою закріплений удар Костюк.