Як повідомляє ФБУ, в тренерському штабі Прикарпаття-Говерли відбулися кадрові зміни. Новим головним тренером команди призначено 28-річного Віктора Бугру.

Молодий спеціаліст три попередні сезони працював асистентом колишнього наставника клубу Євгена Мурзіна. Тепер він отримав шанс проявити себе в ролі головного тренера.

Євген Мурзін очолював Прикарпаття-Говерлу з 2022 року. За цей час команда двічі фінішувала шостою у регулярному чемпіонаті, а в сезоні 2024/25 замкнула вісімку. Втім, у плей-оф клуб двічі поспіль вилітав уже в першому раунді, що й стало причиною змін.

Напередодні Прикарпаття-Говерла перепідписала контракти з вісьмома ключовими гравцями: Владиславом Івановим, Даниїлом Марківим, Володимиром Дроздовим, Сергієм Кузнєцовим, Романом Морозовим, Іллею Кабацюрою, Іллею Чугуновим та Сергієм Старцевим. Це дає новому тренеру стабільний кадровий фундамент для роботи.

