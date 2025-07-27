Очільниця МОК Кірсті Ковентрі не проти допуску на зимову Олімпіаду громадян РФ і Білорусі.

Після відходу Томаса Баха з посади президента Міжнародного олімпійського комітету політика організації не змінилася. Наступниця одіозного спортивного функціонера Кірсті Ковентрі підтримує участь росіян та білорусів на Олімпіаді під нейтральним прапором.

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"Ми не будемо поспішати до зустрічей у вересні та грудні, але, ймовірно, рухатимемося в тому ж напрямку, що й на Олімпійських іграх-2024 в Парижі", – цитує Ковентрі Ski Nordique.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну росіянам та білорусам було заборонено брати участь у змаганнях під прапором своїх країн. Проте з 2024 року окупанти все частіше намагаються лобіювати в цивілізованому світі послаблення цих санкцій, в тому числі за допомогою Томаса Баха та Кірсті Ковентрі.

Нагадаємо, що зимова Олімпіада пройде з 6 по 22 лютого 2026 року в Італії.

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