Власник італійського клубу Трапані Шарк Валеріо Антоніні заявив, що подасть офіційний запит до ФІБА з вимогою виключити ізраїльські команди з Ліги чемпіонів.

"Завтра вранці (29 вересня – прим.) я особисто підпишу запит щодо виключення ізраїльської команди з нашої групи, а також усіх представників Ізраїлю в турнірі.

Ми, як спортсмени, не можемо тиснути руку гравцям, які представляють країну, що наразі здійснює безпрецедентний геноцид. До того ж російські команди були виключені з європейських змагань, і я вважаю, що справедливо буде зробити те саме щодо Ізраїлю.

Я вважаю те, що зараз відбувається, геноцидом, який за емоційним впливом можна порівняти з нападом на вежі-близнюки. Тоді наші життя були зруйновані, і сьогодні, на мою думку, Ізраїль має понести відповідальність за свої дії.

Футбол уже відреагував, баскетбол не може залишатися байдужим. Ми не можемо заплющувати очі й удавати, що в Газі нічого не відбувається", – наводить слова Антоніні Trapanisi.it.

Зазначимо, що Трапані Шарк потрапив до групи D баскетбольної ЛЧ, де має зіграти з ізраїльським клубом Бней Герцлія.

