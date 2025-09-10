"Завдання – вийти з групи. Але якщо не вийдемо, трагедії не буде, хоча я про це навіть думати не хочу. Це буде удар по амбіціях.

Лосано ставить завдання потрапити на Олімпіаду-2028. Таке завдання він сам собі поставив. І для того, щоб туди потрапити, жодних відборів не буде. Кваліфікація на Олімпійські ігри – тільки за рейтингом. Потрібно потрапляти в десятку рейтингу, а для цього – практично все вигравати.

Вийти з групи не так просто – у нас Італія, яка, я вважаю, є найсильнішою командою у світі зараз. Бельгія – далеко не проста команда. У Бельгії волейбол давно поставлений на державну програму, і в них дуже багато вкладень.

У нас є ким грати. Можливо, не така сильна лавка, як основний склад, але хлопці розуміють, що це чемпіонат світу. Таке буває нечасто в житті. Чемпіонат світу – це свого роду ринок. Вони вже засвітилися, і за ними вже спостерігають кращі команди, які хотіли б мати їх у себе. А де засвітитися, як не в збірній?

Потрібно вигравати, щоб показувати, що Україна сильна, на кожному кроці нагадувати. Адже у нас війна. Я це розумію, вони це розуміють – і гравці, і тренери", – сказав Мельник для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, цьогорічний чемпіонат світу з волейболу пройде з 12 по 28 вересня у Філіппінах. Збірна України гратиме у групі F, де її суперниками будуть команди Італії, Алжиру та Бельгії.

