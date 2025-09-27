Євген Понирко пішов з життя в наслідок збройного нападу.

Євгена Понирка, президента федерації самбо Кривого Рога, вбито у п’ятницю, 26 вересня, біля власного будинку на Зарічному, повідомило СВОЇ.

Український самбіст жорстко "добив" росіянина у фіналі Всесвітніх ігор (ВІДЕО)

Крім того, під час нападу на Понирка ще одна людина отримала поранення – вона госпіталізована.

За даними джерела, вбивця Понирка здійснив сім пострілів. Особу стрілка встановлюють. Справу розслідують за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

"Хотів довести, що я – легенда": самбіст Руднєв прокоментував безжальне побиття росіянина і чергове золото