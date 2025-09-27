Президент федерації самбо Кривого Рогу вбитий біля власного будинку (ФОТО)
Євген Понирко пішов з життя в наслідок збройного нападу.
Євгена Понирка, президента федерації самбо Кривого Рога, вбито у п’ятницю, 26 вересня, біля власного будинку на Зарічному, повідомило СВОЇ.
Крім того, під час нападу на Понирка ще одна людина отримала поранення – вона госпіталізована.
За даними джерела, вбивця Понирка здійснив сім пострілів. Особу стрілка встановлюють. Справу розслідують за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
