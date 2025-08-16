Михайло Бродський прокоментував перемогу команди України над Швейцарією у пре-кваліфікації чемпіонату світу.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський після виграшу баскетболістів України у швейцарців (73:64) привітав команду з потраплянням у відбір ЧС-2027.

Україна впевнено розібралася зі Швейцарією у пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

"Дякую всім причетним. Вийшли на відбір чемпіонату світу", – написав Бродський у Facebook.

Збірна України у таблиці групи D пре-кваліфікації ЧС-2027 посідає друге місце, маючі 2 перемоги на одну поразку. Лідирує Швейцарія (2 перемоги, 2 поразки), а команда Словаччини замикає тріо (1 перемога, 2 поразки).

20 серпня українська команда зіграє зі словаками. Вони ще можуть випередити "синьо-жовтих" у таблиці групи, якщо переможуть в очній зустрічі з потрібною різницею у рахунку.

Тренер збірної України з баскетболу назвав головний висновок з перемоги над Швейцарією та оголосив план проти Словаччини