24 вересня чемпіон України, Дніпро поступився румунському клубу Корона Брашов (69:83) у першому матчі кваліфікації Кубка Європи ФІБА. Попри невтішний результат, президент ФБУ Михайло Бродський подякував команді за любов до баскетболу.

Іспанія перед матчами з Україною у відборі ЧС-2027 з баскетболу звільнила титулованого тренера – такого не було 10 років

"Сьогодні Дніпро програв румунам, а я хочу подякувати Кондратьєву Валерію (президенту Дніпра – прим.). Спасибі за любов до баскетболу і України", – написав Бродський на своїй сторінці у Facebook.

Також президент ФБУ залишив коментар під дописом про гру Дніпра на сторінці клубу у Facebook: "Ви герої".

Нагадаємо, переможець пари Дніпро Корона Брашов вийде до групового етапу Кубка Європи ФІБА. Друга гра між командами відбудеться 27 вересня о 19:00 за київським часом. Для виходу у наступний раунд дніпрянам необхідно здобути перемогу з різницею у щонайменше 15 очок.

Баварія уклала контракт з форвардом баскетбольної збірної України U-20