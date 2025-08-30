– 24 лютого 2022 року ви пішли добровольцем до ЗСУ. Як ухвалили це рішення?

– У нас були давні зв’язки з 74-м батальйоном, ми підтримували їх багато років. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, для мене було очевидним кроком іти воювати. Я не міг вчинити інакше.

– Поки ви були на фронті, хто керував клубом?

– Усі функції взяли на себе тренери й менеджери – наші люди та вихованці. Я не втручався в спортивну частину, лише забезпечував технічну готовність до чемпіонату. Ми провели всі домашні ігри навіть під час блекаутів. Це була командна відповідальність.

Коли почалась повномасштабна війна, частина наших академічних команд перебувала на виїзді. Тренери шукали транспорт, евакуювали дітей 12–15 років – багато зусиль було докладено, щоб повернути їх додому. Це був перший і серйозний виклик.

– Яке з рішень у той період було найважчим?

– Складними були розмови з батьками гравців, які хотіли вивезти дітей. Вони питали, чи можемо ми гарантувати безпеку. Я відповідав чесно: ні, але ми допоможемо, і коли стане можливо – повернемо всіх. І справді – усі повернулись.

– Що з військового досвіду ви інтегрували у спортивне управління?

– Насамперед командність, відповідальність і системність. Щоденне планування та аналіз стали невід’ємною частиною роботи. У спорті, як і на фронті, критично важлива взаємозамінність: кожен повинен чітко розуміти свою роль, знати, заради чого він працює, і бути готовим підставити плече в будь-який момент. Це створює ту силу, яка дозволяє долати найскладніші виклики, – сказав Кондратьєв в інтерв'ю Forbes.

До слова, Дніпро став чемпіоном України у сезоні 2024/25, вигравши фінальну серію у Київ-Баскета – 2:1.

