Прес-конференція перед боєм за чемпіонський пояс WBA запам'яталась конфліктом двох претендентів на титул – Фабіо Вордлі з Великої Британії та Джаррелом Міллером із США.

Титульний поєдинок за звання тимчасового чемпіона WBA призначений на 7 червня у рідному місті Вордлі, Іпсвічі. Місцева команда наразі бореться за виживання в АПЛ, і виходить у неї, м'яко кажучи, не дуже – 18-те місце та відставання у 12 очок від рятівної 17-ї позиції.

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Джаррел Міллер вирішив підколоти майбутнього суперника через невдалі виступи Іпсвіча, прийшовши на прес-конференцію у футболці Норвіча – принципового суперника "трактористів". На спині у Міллера був 25-й номер і напис "going down", який натякає на потенційний виліт Іпсвіча з АПЛ.

Сам Міллер зухвало пояснив свій вчинок: "Норвіч надер Іпсвічу зад минулого разу, а зараз я зроблю це із Вордлі", пригадавши перемогу "канарок" в останньому дербі. "Він каже, що підготувався, але це не так. Останній суперник, який приходив сюди у футболці Норвіча. Він не цікавився, що з ним сталося, бо для нього не закінчилося добре", – парирував Вордлі.

Британський боксер згадав схожий випадок. У 2024 році Фрейзер Кларк з Англії також прийшов на битву поглядів у футболці Норвіча, але програв у поєдинку за титул. В матчі-реванші Вордлі взагалі нокаутував суперника ще в першому раунді. Словесний конфлікт переріс у сутичку боксерів, після чого Міллер підійшов до Вордлі – охоронці їх розборонили.

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