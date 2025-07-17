Олександр Усик і Даніель Дюбуа дадуть відповіді на запитання журналістів у четвер, 17 липня.

Чинний чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкому дивізіоні Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар поясу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) дадуть прес-конференцію. Вона розпочнеться о 15:00 за київським часом у четвер, 17 липня.

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Нагадаємо, реванш Усик – Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня, у Лондоні на стадіоні Вемблі. У серпні 2023 року українець виграв у британця перший бій – перемогу він здобув технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

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