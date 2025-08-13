У Магучіх ледь не відібрали найкращий результат сезону на етапі Континентального туру
Крістіна Гонзель показала топовий результат у Хальбронні.
Німецька стрибунка у висоту Крістіна Гонзель на Срібному етапі Континентального туру, який відбувся в Хальбронні (Німеччина), стала чемпіонкою у компанії з десяти учасниць.
Гонзель у підсумковому протоколі випередила зокрема бронзову призерку Олімпійських ігор-2024 і чемпіонку світу 2022 року Елеанор Паттерсон з Австралії, медалістку Євро-2016 з Німеччини Імке Оннен, а також чемпіонку Польщі Марію Жодзік.
Крістіні найбільшу конкуренцію склала землячка Оннен – вона завершила виступи на висоті 1,98 метра. Гонзель після цього заявила планку на 2 метри й зуміла її взяти. Це її найкращий результат за кар'єру та третій показник у світі в нинішньому літньому сезоні 2025 року.
Лідеркою сезону є українка Ярослава Магучіх із результатом 2,02 метра. Другий показник в австралійки Ніколи Оліслагерс – 2,01 метра.
Найкращі результати 2025 року у стрибках у висоту у жінок
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 метра
2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.01 м
3. Крістіна Гонзель (Німеччина) – 2,00 м
4. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,99 м
5-7. Юлія Левченко (Україна), Марія Жодзік (Польща, Рейчел Гленн (США) – 1,98 м
