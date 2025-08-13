Німецька стрибунка у висоту Крістіна Гонзель на Срібному етапі Континентального туру, який відбувся в Хальбронні (Німеччина), стала чемпіонкою у компанії з десяти учасниць.

Гонзель у підсумковому протоколі випередила зокрема бронзову призерку Олімпійських ігор-2024 і чемпіонку світу 2022 року Елеанор Паттерсон з Австралії, медалістку Євро-2016 з Німеччини Імке Оннен, а також чемпіонку Польщі Марію Жодзік.

Крістіні найбільшу конкуренцію склала землячка Оннен – вона завершила виступи на висоті 1,98 метра. Гонзель після цього заявила планку на 2 метри й зуміла її взяти. Це її найкращий результат за кар'єру та третій показник у світі в нинішньому літньому сезоні 2025 року.

Лідеркою сезону є українка Ярослава Магучіх із результатом 2,02 метра. Другий показник в австралійки Ніколи Оліслагерс – 2,01 метра.

Найкращі результати 2025 року у стрибках у висоту у жінок

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 метра

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.01 м

3. Крістіна Гонзель (Німеччина) – 2,00 м

4. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,99 м

5-7. Юлія Левченко (Україна), Марія Жодзік (Польща, Рейчел Гленн (США) – 1,98 м

