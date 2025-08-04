Пре-кваліфікація до чемпіонату світу-2027 з баскетболу: стало відомо, хто транслюватиме матчі збірної України
Визначився офіційний транслятор ігор "синьо-жовтих" у відборі до ЧС-2027.
Всі матчі національної збірної України з баскетболу транслюватиме платформа Київстар ТБ, повідомляє ФБУ.
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Усі чотири поєдинки можна буде переглянути безкоштовно у прямому ефірі. Крім того, трансляції будуть доступні на YouTube-каналі FIBA.
Нагадаємо, у пре-кваліфікації до чемпіонату світу Україна гратиме у групі А, де її суперниками будуть збірні Словаччини та Швейцарії. "Синьо-жовті" розпочнуть відбір матчем проти Швейцарії 6 серпня. Далі українці зіграють номінально домашні матчі проти Словаччини та Швейцарії, які відбудуться 9 і 16 серпня відповідно. В останньому матчі пре-кваліфікації наша збірна на виїзді зустрінеться зі Словаччиною.
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