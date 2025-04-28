Ігровий день на турнірі WTA 1000 у Мадриді скасовано через проблеми з електроенергією.

Заплановані на 28 квітня поєдинки Марти Костюк та Еліни Світоліної не відбудуться. Організатори турніру на сторінці в соцмережі Х повідомили про перенесення матчів сьогоднішнього ігрового дня з міркувань безпеки.

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"З незалежних від організації причин і з метою забезпечення загальної безпеки, загальнонаціональне відключення електроенергії в Іспанії в понеділок, 28 квітня, призвело до скасування денної та нічної сесій Mutua Madrid Open", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, о 16:00 мав відбутися поєдинок Марти Костюк проти росіянки Анастасії Потапової, а о 22:00 мала розпочатися зустріч Еліни Світоліної проти Марії Саккарі. Наразі невідомо, коли відбудуться перенесені ігри турніру.

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