Колишній американський боксер Шейн Мослі вирішив повернутися на ринг у віці 53-х років.

Екс-боксер Шейн Мослі (49–10–1, 41 КО) оголосив, що відновить кар'єру.

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Легендарний екс-чемпіон світу вийде на ринг у віці 53 років проти ютубера Девіда Куржала. Бій відбудеться 25 липня на лондонській арені Indigo at The O2.

Останній бій у професійній кар'єрі Шейн Мослі провів у 2016 році, коли поступився вірменину Давиду Аванесяну за рішенням суддів.

Проте 53-річний боксер активно підтримує свою фізичну форму та проводить виставкові бої. У вересні 2024 року він навіть здобув трофей Celebrity Boxing World, перемігши Боба Кофрота.

Former three-weight world champion Shane Mosley will return to the ring for the first time in over nine years on July 25th in London when he takes on influencer boxer and action movie star David Kurzhal



Victor Ortiz will appear on the undercard which will include former… pic.twitter.com/Iy5UN4mex8 — IFL TV (@IFLTV) May 6, 2025

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