Повернення у бокс в 53 роки – легендарний екс-чемпіон світу готується до бою із зіркою Youtube
Колишній американський боксер Шейн Мослі вирішив повернутися на ринг у віці 53-х років.
Екс-боксер Шейн Мослі (49–10–1, 41 КО) оголосив, що відновить кар'єру.
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Легендарний екс-чемпіон світу вийде на ринг у віці 53 років проти ютубера Девіда Куржала. Бій відбудеться 25 липня на лондонській арені Indigo at The O2.
Останній бій у професійній кар'єрі Шейн Мослі провів у 2016 році, коли поступився вірменину Давиду Аванесяну за рішенням суддів.
Проте 53-річний боксер активно підтримує свою фізичну форму та проводить виставкові бої. У вересні 2024 року він навіть здобув трофей Celebrity Boxing World, перемігши Боба Кофрота.
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