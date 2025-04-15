"Якби я робив ставки, то сказав би, що він більше ніколи не боксуватиме. У Марвіна Хеглера була гарна фраза: "Багатій, який засинає в шовковій піжамі, не прокидається зранку, щоб бігти крос".

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Тайсон, як на мене, вже не хоче вставати зранку, долати навантаження і проходити через усе, що пов’язане з тренуваннями. Особливо, коли йому це більше не потрібно через фінансовий стан", – цитує Арума ESPN.

Додамо, що Ф'юрі провів 37 боїв у своїй професійній кар'єрі. На його рахунку 34 перемоги, 2 програші та 1 нічия. Єдиних поразок Тайсон зазнав саме від Олександра Усика. Раніше Ф'юрі вже повертався у бокс після оголошення про завершення кар'єри у 2022 році.

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