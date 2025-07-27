"Бій проти Усика? Не думаю, що це буде можливо цього року, але сподіваюся, що станеться у 2026-му.

Роган здивував Усика компліментом й пригадав Ломаченка: "Він – один з найкращих в історії"

Можливий поєдинок Кабаєла проти Володимира Кличка? Він хоче повернутися в бокс і знову битися. Він не зобов'язаний це робити, але він думає про це.

Ви можете уявити, скільки квитків може бути продано на бій між Агітом і Кличком? Це був би чудовий поєдинок. Це справді можливо", – заявив Спенсер Браун в інтерв'ю для Sport.de.

Нагадаємо, що Володимир Кличко (64-5, KO 54) завершив кар'єру після поразки Ентоні Джошуа (28-4, KO 25) у 2017 році. 49-річний українець неодноразово заявляв про бажання повернутися на ринг та навіть поїхати на Олімпіаду.

Відомий український тренер розповів, коли саме Усик виграв у Дюбуа: "Саша на голову вищий класом"