Рауль Лосано розповів, що відчув, коли дізнався про плани екс-лідера національної збірної Олега Плотницького.

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано зізнався, що поважає рішення українського догравальника італійського клубу Перуджа Плотницького, який вирішив завершити виступи за збірну.

Україна несподівано програла Канаді у вирішальному матчі волейбольної Ліги націй – шансів на вихід у плей-офф нема

"Я запросив 45 гравців до участі в сезоні 2025 року. Плотницький надіслав листа зі своєю позицією. Я поважаю його рішення, але не згоден з ним", – цитує Лосано LB.ua.

Навесні 2025 року стало відомо, що Олег Плотницький вирішив більше не грати за національну команду України. Таке рішення волейболіст прийняв майже через рік після свого останнього матчу у формі "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що збірна України у дебютному сезоні в Лізі націй посіла дев’яте місце та була дуже близька до потрапляння до вісімки найкращих, яка продовжила боротьбу у плей-офф.

Жіноча збірна України з волейболу отримала офіційне запрошення на сезон Ліги націй