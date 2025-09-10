– Що ти думаєш про його танцювальні рухи? Ти кращий у танцях, ніж він?

– Його танцювальні рухи досить хороші. Він зараз травмований, чи не так? Він травмований, але коли я дивлюся це відео, він використовує верхню та нижню частини тіла, а його спина майже не рухається. Тож тиску на неї немає.

– Тож ти думаєш, що це правдоподібне виправдання? Ти віриш, що він травмований?

– Він каже, що травмований. Ми можемо лише вірити тому, що вони кажуть, і все. Ми просто можемо виділити йому час, щоб він відновився та насолодився часом зі своєю родиною, а коли він повернеться, ми знову його побачимо.

– Ти не думаєш, що, можливо, твій стиль – це стиль, з яким він не хоче мати справу?

– Я можу створити проблеми будь-кому у надважкій вазі. Я вважаю, що те, над чим ми працюємо, може створити проблеми всім, і я можу розгромити і перемогти всіх. Наша мета – стати абсолютним чемпіоном світу, і ми просто робимо ці кроки, щоб досягти цієї мети. Наступний крок – Фабіо Вордлі і так далі, але зараз нам просто потрібно зосередитися на тому, що попереду, – сказав Паркер в інтерв'ю Daily Mail Boxing.

У своєму наступному поєдинку Джозеф Паркер зустрінеться з непереможним британцем Фабіо Вордлі. Бій відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Переможець двобою Паркер – Вордлі має стати наступним суперником Олександра Усика.

