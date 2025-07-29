Одіозний український шоумен Потап спробував привернути до себе увагу, згадавши звитягу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа.

На концерті в Юрмалі разом із "опозиційними" росіянами скандальний співак Потап вирішив згадати Олександра Усика під час розігріву публіки. Відео опублікували в TikTok.

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"Нумо кричати щось українське. НАБУ! Олег Винник! Ну добре, давайте міжнародну українську всі разом. Усик! Усик! Усик!" – російською мовою викрикував Потап.

Судячи з відео, публіка була не дуже вражена такими імпровізаціями співака. Навіть Усик ніяк не врятував ситуацію для Потапа.

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