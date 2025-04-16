Росіяни не можуть терпіти нічого українського. Так, справжній хаос стався в окупованому Донецьку через портрет Олександра Усика.

Російський МВС влаштував справжню облаву в кав'ярні Titul Boxing в окупованому Донецьку. Причина – фотографії Олександра Усика на стінах закладу, повідомляє Східна Правозахисна група.

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Зазначається, що портрети українського боксера були в кав'ярні протягом кількох років. Це не завадило влаштувати обшуки в закладі. Власника змусили перепросити на камеру, а також проти нього відкрили кримінальну справу. Приводом для рейду стало донесення від одного з місцевих. Є думка, що це була спроба віджати заклад.

Нагадаємо, що Олександр Усик є чинним чемпіоном світу за версіями WBC, WBA Super, WBO, IBO. Наступним поєдинком для Олександра Усика може стати реванш з Даніелем Дюбуа. У разі перемоги українця він стане абсолютним чемпіоном.

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