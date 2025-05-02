WTA 1000. Мадрид, 1/2 фіналу

Аріна Соболенко (Білорусь, WTA № 1) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 17) – 6:3, 7:5

Світоліна програла Соболенко та вилетіла в півфіналі "тисячника" у Мадриді – перша ракетка світу вибила другу українку

Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини. Це була шоста зустріч суперниць – лише в одній перемагала Світоліна. Соболенко закрила перший сет з рахунком 6:3, а от у другому Еліна нав'язала суперниці серйозну боротьбу, довівши гру до тай-брейку. На жаль, зрівняти рахунок не вдалось – до фіналу пробилась білоруска.

Для Світоліної це був 12-й півфінал на "тисячниках" у кар'єрі та перший із 2021 року. Вона вперше дісталася півфіналу на кортах Мадрида – до цього за дев'ять виступів у столиці Іспанії вона жодного разу не проходила навіть до третього раунду.