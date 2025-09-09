Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завершує свою безпосередню підготовку до чемпіонату світу-2025, знаходячись вже в Японії, де будуть проводитися змагання.

Магучіх, Кохан та Левченко – у заявці збірної України на ЧС-2025 з легкої атлетики

Магучіх раніше неодноразово наголошувала на тому, що ЧС у Токіо є для неї головним стартом всього сезону.

Нагадаємо, що нещодавно у фіналі Діамантової ліги-2025 Ярослава посіла друге місце з результатом 2,02 метри. Чемпіонкою тоді стала Нікола Оліслагерс з Австралії з результатом 2,04 метри.

Ярослава Магучіх вже знаходиться в Японії та поділилася відео одного зі своїх тренувань. Українка зізналась, що там зараз дуже висока вологість – це додає труднощів при адаптації.

"Попри це дуже чекаю початку ЧС", – написала Магучіх у пості в Instagram.

Ярослава Магучіх є чинною чемпіонкою світу – у 2023 році вона перемогла у Будапешті з результатом 2,01 метри.

