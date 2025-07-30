Президент США Дональд Трамп не такий хороший гравець у гольф, як здавалося.

В соцмережі X завірусився відеоролик, на якому кедді (помічник у гольфі) підробляє невтішні результати Дональда Трампа під час гри в гольф.

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На відео чітко помітно, як президент США з помічниками відправляються на гольф-карті, щоб поглянути, де зупинився м'яч після удару Трампа. Один із кедді пригнувся і кинув м'яч на потрібне місце.

Користувачі в соцмережах після публікації цього відео одразу звинуватили Трампа у шахрайстві й поставили під сумнів усі його попередні "успіхи" в гольфі.

Trump caught cheating at golf, watch the second guy in the red vest toss a ball behind him.



pic.twitter.com/U4UvNIaYfj — John Jackson (@hissgoescobra) July 27, 2025

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