Чотириразова чемпіонка світу з боксу Алехандра Оліверас померла у віці 47 років. Про це повідомила прес-служба WBA.

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Аргентинська боксерка вигравала чемпіонські пояси в чотирьох різних категоріях: з 2005 до 2017 року. У її активі 33 перемоги, 16 з яких нокаутом, та 3 поразки. Оліверас була членом Зали слави латиноамериканського боксу у 2024 році.

Екс-боксерка була госпіталізована 14 липня до лікарні в Санта-Фе, але фахівці не змогли врятувати її життя. Влада міста оголосила триденну жалобу.

We mourn the passing of Alejandra “La Locomotora” Oliveras, one of Argentina’s most iconic champions. A fearless warrior in the ring and a powerful figure in women’s boxing, her legacy will live on. Our thoughts are with her family and loved ones. ️ pic.twitter.com/CBT2WwQuz8 — WBA Boxing (@WBABoxing) July 28, 2025

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