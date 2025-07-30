Померла легенда боксу – їй було лише 47 років
08:37 - Читати іншою мовою
Колишня боксерка Алехандра "Ла локомотора" Оліверас пішла у засвіти.
Чотириразова чемпіонка світу з боксу Алехандра Оліверас померла у віці 47 років. Про це повідомила прес-служба WBA.
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Аргентинська боксерка вигравала чемпіонські пояси в чотирьох різних категоріях: з 2005 до 2017 року. У її активі 33 перемоги, 16 з яких нокаутом, та 3 поразки. Оліверас була членом Зали слави латиноамериканського боксу у 2024 році.
Екс-боксерка була госпіталізована 14 липня до лікарні в Санта-Фе, але фахівці не змогли врятувати її життя. Влада міста оголосила триденну жалобу.
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