Колишній баскетболіст Лейкерс та Сан-Антоніо Стен Лав помер на 77-му році життя.

Баскетболіст Маямі Кевін Лав в Instagram повідомив про смерть свого батька Стена Лава.

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Розпочинав Лав-старший професійну баскетбольну кар'єру в Орегоні, а у 1971 році він приєднався до Балтімор Буллетс, які виступала в НБА.

Далі були знакові роки в Лейкерс, а завершував ігрову кар'єру американський розігруючий в Сан-Антоніо.

Стена Лава було включено до Залу слави спортивної асоціації Університету Орегона у 1994 році.

Додамо, що син Стена Кевін Лав відомий за виступами в складі Міннесоти, Клівленда та Маямі.. У 2016 році Кевін Лав навіть став чемпіоном НБА з Клівлендом.

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