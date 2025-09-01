Пішов із життя Джо Багнер, який при народженні мав ім'я Йожеф Кройль Бугнер.

Серце англійського боксера угорського походження зупинилося на 76-му році життя, повідомляє Boxing News.

Багнер був одним із найсильніших боксерів-важковаговиків у 1970-х роках. Він володів титулом чемпіона Європи в 1972-1975 та в 1976 рр.

У 1973 і 1975 роках Багнер провів два поєдинки проти Мухаммеда Алі – протримався відповідно 12 та 15 раундів, але програв за очками. У 1977 році Джо емігрував до Австралії, де кілька разів ставав чемпіоном.

Джо Багнер провів у професійній кар'єрі 83 поєдинки, здобув у них 69 перемог (41 – нокаутом), зазнав 13 поразок, один бій завершився внічию.

