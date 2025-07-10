Помер видатний український легкоатлет – він є автором епохального результату у потрійному стрибку
10 липня 22:46 - Читати іншою мовою
Олександр Лисиченок пішов засвіти на 68-му році життя.
Федерація легкої атлетики повідомила про смерть Олександра Лисиченка, який для української легкої атлетики є знаковою особистістю.
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У 1976 році Лисиченок на змагання у Кишиневі стрибнув у потрійному стрибку за 17 метрів. Він став першим в історії українським атлетом, кому вдалося зробити це.
Досягнення Лисиченка стало знаковим для вітчизняної школи цього виду легкої атлетики.
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