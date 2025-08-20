Баскетбольний тренер Володимир Севастьянов пішов у засвіти на 75-му році життя.

Володимир Олексійович все своє життя присвятив баскетболу. Спочатку Севастьянов був гравцем, а потім проявив себе на тренерському містку.

Фахівець працював другим тренером збірних України U16 та U18 у 2000-2002 роках, а також очолював багато вітчизняних команд. Зокрема, у 2012 році Севастьянов виграв Кубок України на чолі запорізького Авіастара.

Володимир Олексійович виховав багато українських баскетболістів, серед яких Герман Герасименко, Вадим Жогла, Володимир Коваль, Олександр Олексієнко, Артем Чемякін, Сергій Алфьоров та інші.

Федерація баскетболу України відреагувала на смерть наставника, висловивши співчуття рідним покійного.

"Дякуємо за ваш вклад в український баскетбол, спочивайте з миром..." – йдеться в повідомленні ФБУ.

