Нікола Піліч помер на 87-му році життя.

Легенда хорватського і югославського, а також світового тенісу Нікола Піліч помер у Рієці (Хорватія), повідомляє Sportklub.

Джоковіч розриває зв'язки із Сербією і переїжджає в іншу країну: "Фальшивий патріот"

Піліч вважається батьком серба Новака Джоковича в тенісі. Як один із ключових гравців того періоду, Нікола допоміг Новаку розвинутися, набути необхідних знань і створити умови, щоб стати тим, ким він став і залишається донині.

Також Піліч змінив вигляд Всесвітньої тенісної організації. Він був ініціатором багатьох змін як у самій організації, так і в ATP.

Як тенісист, Нікола Піліч був шостою ракеткою світу і фіналістом Ролан Гаррос – 1973 в одиночному розряді. У парі він вигравав US Open у 1970-му.

Ставши тренером, він виграв Кубок Девіса з трьома різними збірними. Зі збірною ФРН (Німеччини) він брав трофей тричі, один раз із Хорватією, а також як консультант збірної Сербії 2010 року.

Світоліна повідомила про проблеми та поділилася планами: "Я не відчуваю себе собою"