Про смерть видатного спортсмена повідомила прес-служба Монреаля. Кену Драйдену було 78 років. Причиною смерті став рак.

Помер Джорджо Армані, який товаришував з Шевченком 25 років – українець зворушливо відреагував

"Кен Драйден був видатним спортсменом, але він також був видатним чоловіком. За маскою ховалася неймовірна особистість. Сьогодні ми сумуємо не тільки за втратою основи однієї з найвидатніших династій хокею, але й за сімейною людиною, турботливим громадянином і джентльменом, який глибоко вплинув на наше життя і громади протягом багатьох поколінь.

Він був однією зі справжніх легенд, які допомогли сформувати цей клуб таким, яким він є сьогодні. Кен уособлював все найкраще, що є в Канадієнс", – сказав президент Монреаля Джефф Молсон.

Драйден грав за Канадієнс з 1970 по 1979 рік та виграв 6 Кубків Стенлі у складі клубу. Його п'ять разів визнавали найкращим голкіпером сезону НХЛ, а у 1983 році Кен Драйден був уведений до Залу хокейної слави в Торонто.

Помер легендарний тренер, який виховав українських чемпіонів світу з боксу