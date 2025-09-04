Як повідомляє sport.ua, 3 вересня на 63-му році життя після тривалої боротьби з онкологією помер Міхаель Тімм – видатний німецький боксер і тренер, який підготував цілу плеяду чемпіонів світу.

Тімм з юності займався боксом і вже на початку 1980-х став чемпіоном НДР. Найбільшого успіху досягнув у 1985 році, коли виграв золото чемпіонату Європи в Будапешті та здобув бронзу на Кубку світу в Сеулі.

Після завершення кар’єри він присвятив себе тренерській роботі. У 1997–2012 роках тренував у Universum Box-Promotion, де два роки був головним наставником, змінивши легендарного Фріца Здунека.

Під його керівництвом чемпіонами світу ставали українці Сергій Дзинзирук, Андрій Котельник, Володимир Сидоренко, а також Олександр Дмитренко. Тімм також працював із такими зірками, як Юрген Бремер, Фелікс Штурм, Томас Ульріх, Берт Шенк, Руслан Чагаєв та Хуан Карлос Гомес. Загалом підготував п’ятьох чемпіонів світу серед чоловіків і двох – серед жінок.

