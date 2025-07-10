Пішов з життя колишній головний тренер та генеральний менеджер Юти Джаз Френк Лейден.

Легендарний Френк Лейден помер у віці 93-х років. Про це повідомила команда НБА Юта Джаз.

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"Френк Лейден залишив помітний слід в історії Юти Джаз, нашого штату та НБА загалом. Такого, як він, більше ніколи не буде. Наші думки зараз з його сім'єю. Ми приєднуємося до скорботи про його втрату і пам'ятатимемо його яскраве життя. Спочивайте спокійно, тренере!" – йдеться в повідомленні прес-служби команди.

Лейден був головним тренером Юти з 1981 по 1989 роки. Він вперше в історії вивів скромну команду в плей-офф НБА. Після відставки Лейден тривалий час працював менеджером в структурі Юти.

Нагадаємо, що саме за Юту з 2024 року виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк.

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