Кенні Адамс помер у віці 84 років, інформує Boxing Scene. Трагедія сталась 7 квітня.

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Адамс зацікавився боксом у віці 5-6 років, однак сам виступав виключно на аматорському рівні. "Я люблю цей спорт не за гроші", – мотивував американець свої відмови від професіональних контрактів. Натомість армії Кенні присвятив 30 років, протягом яких він служив у В'єтнамі та у 101-й повітряно-десантній дивізії, де у складі групи з 5 осіб вирушав у тил ворога. Адамс зізнавався, що страждав на ПТСР, але бокс став для нього своєрідною терапією. Фахівець відзначався "залізною" дисципліною, силовими тренуваннями з великими навантаженнями та вкрай ретельною підготовкою до кожного суперника.

Адамс їздив на дві Олімпіади (1984 і 1988 роки) у статусі тренера збірної США, виховав 25 чемпіонів світу з боксу. Серед його підопічних – Пернелл Уітакер, Евандер Холіфілд, Мелдрік Тейлор, Вірджіл Хілл, Ріддік Боу, Рей Мерсер, Рой Джонс-молодший, Майкл Нанн, Френкі Лайлс, Джонні Тапіа, Семюел Пітер, Майкл Бентт, Майк Маккаллум та багато інших гучних імен. У 2024 році Кенні Адамса включили до Міжнародної зали слави боксу.