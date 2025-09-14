Світ спорту сколихнула трагічна звістка – у 46 років пішов із життя один із найвідоміших британських боксерів Ріккі Хаттон. Як інформує британська преса, тіло колишнього чемпіона світу у кількох вагових категоріях знайшли в його будинку в Хайді, неподалік Манчестера.

Колишній чемпіон світу повертається на ринг через 13 років після нокауту від українця Сенченка

Поліція підтвердила смерть спортсмена в офіційному коментарі: "О 6:45 ранку за адресою Bowlacre Road у Хайді було знайдено тіло 46-річного чоловіка. Немає підстав вважати, що йдеться про підозрілі обставини".

Хаттон народився у Стокпорті та здобув шалену популярність завдяки своєму агресивному стилю ведення бою. Упродовж кар’єри він здобув титули чемпіона світу за версіями кількох організацій, ставав переможцем національних чемпіонатів і вважався одним із найхаризматичніших бійців свого покоління.

У грудні він планував провести показовий поєдинок – символічне повернення до рингу, яке мало стати святом для його прихильників.

Втім, поза рингом життя боксера було сповнене випробувань. Хаттон відверто розповідав про депресію, проблеми з наркотиками та навіть спроби самогубства. Він також не приховував складних стосунків у родині, які з часом намагався налагодити. У жовтні боксер святкував би 47-й день народження.

Непереможний Іноуе легко підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу – переміг боксера з Узбекистану