Легендарному хокеїсту Йозефу Черни було 85 років. Про смерть легенди повідомляє Olympijskytym.cz.

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Черни захищав кольори збірної Чехословаччини на чотирьох зимових Олімпійських іграх, де допоміг команді вибороти три медалі – срібну (1968) та дві бронзові (1964, 1972). Загалом він провів за національну збірну понад 130 матчів.

Йозеф Черни також виступав на 12 чемпіонатах світу. Є володарем чотирьох срібних медалей та однієї бронзової.

Черни з 2007 року є членом Зали слави Міжнародної федерації хокею (IIHF). Також він входить до Зали слави чеського хокею.

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