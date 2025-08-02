Відомий шаховий тренер Валерій Тельман відійшов у засвіти у віці 80 років у рідній Херсонській області. Про це повідомляє Sport.ua.

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Тельман був майстром спорту Радянського Союзу з шахів. Як діючий гравець він нічим видатним не запам'ятався, проте сповна проявив свій талант як наставник. Серед його вихованців міжнародні гросмейстери Анна Борсук, Інна Гапоненко, Сергій Овсієвич, Олена Александрова та Наталія Жукова.

Валерій Тельман був багаторічним наставником юнацьких та молодіжних збірних команд України. Він був заслуженим тренером України.

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