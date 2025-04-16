На 79-му році життя помер нідерландський баскетбольний тренер Мартен ван Гент, інформує Ad.nl.

Троє гравців збірної України стали чемпіонами європейської баскетбольної ліги

Причина смерті не розголошується, відомо лише, що останні роки свого життя Мартен серйозно хворів.

Нагадаємо, ван Гент за свою кар'єру очолював клуби з Нідерландів, Бельгії та Естонії. З 1997-го по 1999-й роки був головним тренером естонської збірної, а з 2001-го до 2003-го очолював національну команду Нідерландів.

У 1982 році завоював з клубом Донар Гронінген золоті медалі чемпіонату Нідерландів. У 1985-му тріумфував у Бельгії з Остенде, а в 1996 році взяв чемпіонство Естонії з талліннським Калевом. У 1984-му та 1998-му роках визнавався тренером року в Бельгії та Естонії відповідно.

У 2005 році Мартен залишив тренерство і зосередився на бізнесі та менеджменті. Після трьох років роботи скаутом у команді НБА Нью-Йорк Нікс повернувся до тренерства в Нідерландах.

Екс-тренер збірної США закликав скоротити сезон в НБА і пояснив, чому цього не станеться