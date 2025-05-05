На 79-му році життя помер іменитий німецький гонщик Йохен Масс, повідомляє прес-служба Формули 1.

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Наприкінці березня стало відомо, що Мас потрапив у відділення невідкладної допомоги. Як з'ясувалося пізніше, причиною госпіталізації колишнього гонщика став інсульт. Від його наслідків німецький екс-гонщик і помер у Каннах.

Нагадаємо, Маас виступав у Формулі-1 з 1973 по 1982 роки. У його доробку 105 гонок за команди Сертіс, Макларен, АТС, Ерроуз та Марч. Його єдина перемога у королівських перегонах припала на Гран-прі Іспанії 1975 року у складі Макларен. Загалом він 8 разів підіймався на подіум.

У 1989 році Масс здобув перемогу в легендарній гонці на витривалість "24 години Ле-Мана". Після завершення кар'єри Йохен працював експертом та коментатором на телебаченні.